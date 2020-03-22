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16:42 22.03.2020

В воскресенье в Украину доставят оба вида тестов на коронавирус

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В воскресенье в Украину доставят оба вида тестов на коронавирус

В воскресенье в Украину самолетом прибывает партия тестов для определения коронавирусной болезни, среди которых как тесты для экспресс-диагностики, так и для полимеразной цепной реакции (ПЦР), информируют в украинском Минздраве.

"Доставляются оба вида тестов: тесты для ПЦР (золотой стандарт диагностики) и тесты экспресс-диагностики", - говорится в обнародованном в воскресенье днем сообщении.

При этом в Минздраве подчеркивают, что экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для "санитарной сортировки", то есть в случае, если работник экстренной помощи прибывает к человеку, у которого повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь, медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

"Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если срабатывает тест на грипп, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия", - пояснили в министерстве.

При этом в Минздраве отмечают, что в случае, когда негативны оба теста – и на грипп, и экспресс-тест на коронавирус, - то в условиях общенационального карантина человек все равно должен соблюдать режим самоизоляции следующие 14 дней.

"Также добавим, что в регионах каждый день лаборатории уже проводят тесты ПЦР. Дополнительно к этим ПЦР-тестам на этой неделе в Украине появятся еще 11 аппаратов для ПЦР-диагностики. Это расширит количество точек в стране для диагностики заболеваний коронавирусом", - рассказали в министерстве.

Теги: #коронавирус #тесты #минздрав
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