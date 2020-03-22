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16:27 22.03.2020

Минздрав Украины отозвал информацию о выздоровлении 8 зараженных коронавирусом украинцев

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Минздрав Украины отозвал информацию о выздоровлении 8 зараженных коронавирусом украинцев

В Министерстве здравоохранения Украины уточнили обнародованную ранее информацию касательно числа выздоровевших от новой коронавирусной инфекции COVID-19, такой пациент по-прежнему один.

"Минздрав сообщает: UPDATE: У 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им были сделаны 2 повторных теста на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье днем на странице Минздрава Украины в соцсети Фейсбук.

Также в министерстве напомнили, что в Украине зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией (1 - выздоровел, 3 - летальные случаи, 43 - проходят лечение).

Ранее Центр общественного здоровья Минздрава страны сообщил, что по состоянию на день воскресенья в Украине от коронавируса выздоровели уже 8 человек.

Теги: #коронавирус #минздрав
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