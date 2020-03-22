События

16:01 22.03.2020

Восемь человек уже выздоровели в Украине от коронавируса

1 мин читать
Восемь человек уже выздоровели в Украине от коронавируса

Большинство людей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19, переносят его, как обычную ОРВИ, и по состоянию на день воскресенья в Украине от коронавируса выздоровели уже 8 человек, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава страны.

"От COVID-19 в Украине выздоровели уже 8 человек", - говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ Минзрдава Украины.

В этом контексте в Цетре отмечают, что еженедельно в Украине регистрируется более 200 тыс. случаев ОРВИ и гриппа.

"Поэтому, если вы чувствуете симптомы респираторной инфекции, вероятность того, что у вас обычная ОРВИ, значительно выше", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 21:00 субботы, 21 марта, в Украине подтверждены 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Теги: #коронавирус #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:47 22.03.2020
Харьковский горсовет направит еще 40млн грн на покупку ИВЛ и средств защиты для медиков

Харьковский горсовет направит еще 40млн грн на покупку ИВЛ и средств защиты для медиков

15:17 22.03.2020
Первые случаи смерти заболевших новым коронавирусом зафиксированы в Колумбии, Косово, Румынии, на Гуаме

Первые случаи смерти заболевших новым коронавирусом зафиксированы в Колумбии, Косово, Румынии, на Гуаме

15:15 22.03.2020
Число заболевших коронавирусом в Бельгии приближается к 3,5 тыс., скончались уже 75 человек

Число заболевших коронавирусом в Бельгии приближается к 3,5 тыс., скончались уже 75 человек

14:40 22.03.2020
В Иране за сутки скончались почти 130 пациентов с коронавирусом

В Иране за сутки скончались почти 130 пациентов с коронавирусом

14:02 22.03.2020
В Италии до 3 апреля закрывают все не жизненно важные предприятия

В Италии до 3 апреля закрывают все не жизненно важные предприятия

14:01 22.03.2020
Почти 400 человек скончались за сутки в Испании из-за коронавируса

Почти 400 человек скончались за сутки в Испании из-за коронавируса

13:19 22.03.2020
Минздрав Украины привлекает к борьбе с коронавирусом студентов-медиков старших курсов и интернов

Минздрав Украины привлекает к борьбе с коронавирусом студентов-медиков старших курсов и интернов

12:42 22.03.2020
Фонд Джека Ма организовал издание и перевод на русский язык онлайн-справочника по противодействию и лечению коронавируса

Фонд Джека Ма организовал издание и перевод на русский язык онлайн-справочника по противодействию и лечению коронавируса

12:18 22.03.2020
В детсадах российского Ставрополья по просьбам родителей отменили карантин

В детсадах российского Ставрополья по просьбам родителей отменили карантин

11:47 22.03.2020
"Авиалинии "Антонова" выполнили первый из трех рейсов по перевозке медоборудования из КНР в Чехию

"Авиалинии "Антонова" выполнили первый из трех рейсов по перевозке медоборудования из КНР в Чехию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Фонд Джека Ма организовал издание и перевод на русский язык онлайн-справочника по противодействию и лечению коронавируса

Жесткие меры во всех странах были приняты для уменьшения пиковых нагрузок на систему здравоохранения – глава Офиса Зеленского

Сегодня для Офиса президента задачей номер один является максимальное противодействие распространению коронавируса – Ермак

В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации – ОГА

В Украине зафиксировано 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти сотню единиц спецтехники задействовали в Киеве для обработки дорог противогололедными средствами

Rozetka привлекает новых операторов и курьеров в связи с ростом заказов, доставка может задерживаться

Полиция задержала людей, собиравшихся украсть каменные глыбы на стройке в Нотр-Даме

Холодная погода удержится в Украине в ближайшие дни

Сильное землетрясение произошло в районе Загреба, один человек погиб

Почти 950 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Израиле

Во Львовской области зафиксирован еще 21 пациент с подозрением на коронавирус

В Тульчине в пруду неизвестные ночью утопили автомобиль

Число жертв коронавируса в мире превысило 12,7 тыс. человек, число инфицированных приближается к 290 тысячам

Незаконно удерживаемый в российском СИЗО крымчанин Мустафаев не получает необходимой медпомощи – Денисова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА