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15:47 22.03.2020

Харьковский горсовет направит еще 40млн грн на покупку ИВЛ и средств защиты для медиков

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Харьковский горсовет направит еще 40млн грн на покупку ИВЛ и средств защиты для медиков

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности на заседании в воскресенье решила направить 40 млн грн из резервного фонда на приобретение 20 аппаратов искусственной вентиляции легких с оксигенацией высокого давления (по цене 1,2 млн.грн за штуку), а также средств защиты для медработников.

"Мы нашли эти аппараты (ИВЛ - ИФ) в Германии. Это оборудование очень высокого качества, и сегодня у нас есть договоренность с производителем, что как только мы выделим деньги, город в кратчайшие сроки получит эти аппараты. Кроме того, мы договорились с Александром Ярославским, чтобы из Китая нам доставили 1 млн сертифицированных защитных масок, а также защитные костюмы для врачей. Они должны прибыть в город к концу следующей недели", - цитирует пресс-служба первого заместителя городского головы Игоря Терехова.

По его словам, в субботу в Харьков были доставлены пять аппаратов ИВЛ производства Швейцарии, которые были приобретены за выделенные ранее средства резервного фонда. Кроме того, в лечебные учреждения города передали 16 современных аппаратов УЗИ, купленные за средства предпринимателей, вошедших в антикризисный штаб.

Терехов также заверил, что в городе будет обеспечен своевременный и бесперебойный подвоз медиков и работников стратегических предприятий и учреждений к рабочим местам.

Как сообщалось, ранее из резервного фонда Харькова было выделено 20 млн.грн на покупку аппаратов ИВЛ, медикаментов, дезинфицирующих средств и спецодежду для врачей, которые будут контактировать с потенциальными носителями коронавируса COVID-19

Теги: #ивл #коронавирус #харьковская_область
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