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15:53 22.03.2020

Почти сотню единиц спецтехники задействовали в Киеве для обработки дорог противогололедными средствами

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Почти сотню единиц спецтехники задействовали в Киеве для обработки дорог противогололедными средствами

98 единиц спецтехники коммунальных предприятий корпорации "Киевавтодор" утром воскресенья были задействованы в превентивной обработке дорог и искусственных сооружений противогололедными средствами, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр Густелев.

"Заранее, до начала осадков, спецтехника столичных дорожников выехала на исходные позиции в город. Такой алгоритм работы во время ухудшения погодных условий предприятия УК "Киевавтодор" применяют последние 4 года. Это позволяет как можно оперативнее начать обработку улиц противогололедными средствами", - цитирует его пресс-служба КГГА.

По словам чиновника, утром были задействованы 98 единиц специальной техники автодоровцев, в том числе современные машины для обработки улиц жидкими хлоридами.

"Это дольше исключает образование наледи на покрытии. Кстати, именно такую технологию обработки дорог используют ведущие европейские страны, как Австрия и Германия", - добавил Густелев.

В случае усиления осадков, количество спецтехники будет увеличено. Работы по обработке улично-дорожньоï сети продолжаются во всех районах столицы.

По прогнозу синоптиков, мокрый снег будет идти в Киеве в течение дня, ночью против понедельника снижение температуры воздуха до -3°C.

Теги: #киев #кгга #гололед
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