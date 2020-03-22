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14:02 22.03.2020

В Италии до 3 апреля закрывают все не жизненно важные предприятия

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В Италии до 3 апреля закрывают все не жизненно важные предприятия

Премьер Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье объявил о решении в рамках борьбы с коронавирусом приостановить работу всех предприятий, не имеющих стратегического для жизни страны значения.

"Мы приняли решение закрыть все не жизненно важные производства во всей Италии. Речь идёт обо всей не принципиально важной продукции и обо всех услугах, без которых можно обойтись", - сказал Конте в ходе обращения к согражданам.

Эти меры будут действовать до 3 апреля.

Таким образом премьер Италии ужесточил карантин, введённый ранее в марте в стране для сдерживания распространения коронавируса.

По словам Конте, Италия, сильно страдающая от вируса, столкнулась с самым серьезным кризисом со времён второй мировой войны.

Новые ограничительные меры не касаются сферы логистики и транспорта, медицины и фармацевтики, сферы энергетики и производства сельхозпродукции.

Конте призвал сограждан отнестись к этому решению "максимально спокойно" и не паниковать. Он заверил, что все аптеки, супермаркеты и продуктовые магазины, продолжат работать. Это же касается торговли товарами первой необходимости. Общественный транспорт также продолжит работу.

Ограничения не касаются почты, банков и финансовой сферы в целом, страховых компаний.

Теги: #италия #коронавирус
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