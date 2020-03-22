Минздрав Украины привлекает к борьбе с коронавирусом студентов-медиков старших курсов и интернов

Министерство здравоохранения Украины привлекло к борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в стране студентов-медиков старших курсов и интернов, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Минздрав начал сотрудничество и призвал к сотрудничеству учреждения высшего медицинского образования. Мы будем привлекать к работе со случаями COVID-19 или подозрениями на коронавирус студентов-медиков 5-6 курса и интернов. Призываю студентов-медиков сконтактировать с соответствующими ответственными лицами в вузах и выйти на помощь медикам на места, выполнить свою миссию", - сказал он на брифинге в Киеве в воскресенье.

Ляшко также сообщил, что Минздрав обратился к Госслужбе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Госслужбе по вопросам труда, чтобы они делегировали в состав эпидбригад специалистов с образованием эпидемиологического профиля.

"Мы усилили эпидбригалы специалистами, которые имеют соответствующее образование и могут качественно и эффективно реагировать на распространение заболевания", - сказал он.

Ляшко в очередной раз призвал украинцев придерживаться правил карантина.

"Мы просим еще раз всех сократить контакты, меньше выходить на улицу, меньше ходить друг к другу в гости. Сегодня самоизоляция – это один из самых реальных способов защиты и самый реальный механизм избежать рисков заболеть COVID-19", - подчеркнул он.

Как сообщалось, по состоянию на 21:00 субботы, 21 марта, в Украине подтверждены 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.