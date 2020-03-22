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13:04 22.03.2020

Холодная погода удержится в Украине в ближайшие дни

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Холодная погода удержится в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 23 марта, на большую часть территории Украины распространится холодный воздух с северо-востока в сопровождении порывистого ветра, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без осадков, лишь ночью в восточных, большинстве западных, Винницкой и Днепропетровской областях небольшой снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем на юге и юго-востоке местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части, Днепропетровской и Донецкой областях ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой снег, метель; температура ночью 7-12°, днем 3-8° мороза.

В Киеве - без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 марта самая высокая температура днем была 20,4 в 1913г., самая низкая ночью -17,3 в 1942г.

В Украине 24 марта без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 9-14 м/с, в Карпатах и южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза; днём 1-6° тепла; в Карпатах ночью 8-13°, днём 3-8° мороза.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 3-5° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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