В детсадах российского Ставрополья по просьбам родителей отменили карантин

Детсады Ставрополья будут работать, но водить ли туда детей - решать будут сами родители, сообщил глава Минобразования края Евгений Козюра журналистам в воскресенье.

"Поступило много вопросов по поводу работы детских садов в ближайшие недели. Эти вопросы касаются того, что детей оставить не с кем, а больничный брать нецелесообразно. (...) Принято решение, что в ближайшие недели, с понедельника, все детские сады работают в штатном режиме. Родители будут иметь возможность самостоятельно принимать решения о том, вести ребенка в детский сад или нет", - сказал Козюра.

Ранее губернатор Ставрополья сообщал, что в целях недопущения распространения коронавируса, с понедельника и до 12 апреля детские сады региона будут закрыты на карантин.

Кроме того, на аналогичный период школы края уходят на каникулы. В этой части решение не изменено.