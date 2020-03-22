"Авиалинии "Антонова" выполнили первый из трех рейсов по перевозке медоборудования из КНР в Чехию

Самолет авиакомпании "Авиалинии "Антонова" (авиапредприятие ГП "Антонов") успешно выполнил первый из трех рейсов по перевозке медицинского оборудования из Китая в Чешскую Республику.

Ан124-100 "Авиалиний Антонова" успешно выполнил первый из трех рейсов по срочной перевозке необходимого медицинского оборудования из Китая для борьбы с коронавирусным кризисом в Чешской Республике", - сообщается в аккаунте авиакомпании в соцсети Твиттер в воскресенье.