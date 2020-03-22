События

11:47 22.03.2020

"Авиалинии "Антонова" выполнили первый из трех рейсов по перевозке медоборудования из КНР в Чехию

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"Авиалинии "Антонова" выполнили первый из трех рейсов по перевозке медоборудования из КНР в Чехию

Самолет авиакомпании "Авиалинии "Антонова" (авиапредприятие ГП "Антонов") успешно выполнил первый из трех рейсов по перевозке медицинского оборудования из Китая в Чешскую Республику.

Ан124-100 "Авиалиний Антонова" успешно выполнил первый из трех рейсов по срочной перевозке необходимого медицинского оборудования из Китая для борьбы с коронавирусным кризисом в Чешской Республике", - сообщается в аккаунте авиакомпании в соцсети Твиттер в воскресенье.

Теги: #коронавирус #чехия #китай #антонова
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