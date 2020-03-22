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11:16 22.03.2020

Почти 950 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Израиле

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Почти 950 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Израиле

Власти Израиля получили данные о 945 случаях заражения коронавирусом COVID-19 на территории страны, сообщает The Jerusalem Post.

В подавляющем большинстве случаев (863) лечение проходит без осложнений. Состояние ещё 24 пациентов - средней тяжести, а ещё 20 - критическое. Кроме того, ранее на выходных стало известно о первом случае спровоцированной коронавирусом смерти человека в Израиле: речь идёт о 88-летнем выжившем в Холокосте.

Несколько десятков человек завершили лечение.

Власти предупреждают, что в ближайшие дни ожидают резкого роста выявленного числа заразившихся, так как в Израиле значительно увеличивают масштабы тестирования пациентов на коронавирус.

Теги: #коронавирус #израиль
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