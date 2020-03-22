В Тульчине в пруду неизвестные ночью утопили автомобиль

В воскресенье, 22 марта, в 7:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Тульчине в местном пруду находится автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Винницкой области.

"По прибытию на место вызова спасатели 14 Государственной пожарно-спасательной части установили, что в водоеме находится автомобиль "ВАЗ 2106", без людей. С помощью надувной лодки, автолебедки и шанцевого инструмента бойцы ГСЧС извлекли автомобиль из водоема", - говорится в обнародованном в воскресенье сообщении.

Владелец автомобиля и обстоятельства происшествия устанавливаются.