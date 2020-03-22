События

09:43 22.03.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 12,7 тыс. человек, число инфицированных приближается к 290 тысячам

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Число жертв коронавируса в мире превысило 12,7 тыс. человек, число инфицированных приближается к 290 тысячам

По состоянию на 08:00 воскресенья, в мире насчитывалось 287 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 12 тысяч 748 человек, поправились более 89 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За истекшие с 08:00 субботы сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 25,660 тыс. человек, скончавшихся - на 1,581 тыс.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает "лидировать" Италия. По состоянию на вечер субботы в стране зафиксировано 4,825 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 793 больше, чем за среду. Всего зарегистрировано 53,578 тыс. больных. Россия уже предложила Италии помощь в борьбе с инфекцией.

В Испании зафиксировано 24,926 тыс. , почти на пять тыс. больше, чем в пятницу, (скончались 1,326 тыс.), Франции - 14, 459 тыс. (562), Германии - 13,957 тыс. (44), Швейцарии - 6,100 тыс. (56), Великобритании - 5,018 тыс. (233), Нидерландах - 2,994 тыс. (106), Австрии - 2,388 тыс. (шесть), Бельгии - 2,257 тыс. (37), Норвегии - 1,742 тыс. (семь), Швеции - 1,623 тыс. (16), Дании - 1,255 тыс. (девять).

В США на вечер пятницы зафиксирован 22 тысячи ,177 случаев заражения коронавирусом при 278 случаях смертельного исхода.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса в стране достигло 3,261 тыс. человек, зарегистрировано 81,054 тыс. случаев заболевания. Из них в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй скончались 3,144 тыс. заболели 67,8 тыс.

В Южной Корее за истекшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заражения COVID-19 и два новых случая летального исхода в результате вызываемого вирусом заболевания. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 8 тыс. 897 человек, скончались 104.

В Иране число жертв достигло 1,566 тыс. при 20,610 тыс. заразившихся.

На территории Японии зафиксировано 1767 случаев заражения при 53 умерших.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

South China Morning Post отмечает, что всего в мире на домашнем карантине в настоящее время находится около 1 млрд человек. В США режим "оставаться дома" объявлен примерно для трети населения.

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил помощь Китая, накопившего опыт по борьбе с коронавирусом, Франции, Испании, Германии и Сербии. Бригады китайских медиков уже работают в ряде стран мира.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

 

Теги: #данные #коронавирус #восресенье #мир
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