События

09:06 22.03.2020

Незаконно удерживаемый в российском СИЗО крымчанин Мустафаев не получает необходимой медпомощи – Денисова

2 мин читать
Незаконно удерживаемый в российском СИЗО крымчанин Мустафаев не получает необходимой медпомощи – Денисова

Фигурант второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" крымчанин Сервер Мустафаев, незаконно удерживаемый в российском СИЗО, не получает необходимой медицинской помощи, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"У незаконно удерживаемого крымского татарина Сервера Мустафаева с 19 марта повышенная температура тела, кашель, однако надлежащей медицинской помощи в российском СИЗО он до сих пор не получает. Состояние здоровья Сервера Мустафаева ухудшилось - температура тела повысилась с 37,6 до 39,3, сухой кашель, сильную головную боль и слабость во всем теле", - написала Денисова на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

По словам Денисовой, Мустафаев обращался  к администрации пенитенциарного учреждения о просьбой о предоставлении ему надлежащей медицинской помощи, однако ему сделали только жаропонижающие инъекции, не было сделано ни одного анализа и не был установлен диагноз.

"Требую от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой немедленно провести полное медицинское обследование Сервера Мустафаева, чтобы исключить заражение инфекционными заболеваниями, в частности коронавирусной инфекцией. Также обеспечить предоставление квалифицированной врачебной помощи в условиях места несвободы в соответствии с международными стандартами оказания медицинской помощи лицам, которые находятся под стражей", - отметила Денисова.

"Призываю представителей международных правозащитных организаций отреагировать на грубые нарушения Российской Федерацией прав незаконного содержимого гражданина Украины и максимально способствовать обеспечению основополагающего права на жизнь крымского татарина Сервера Мустафаева", - подытожила украинский омбудсмен.

 

Теги: #крым #мустафаев #жалоба #россия #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:13 22.03.2020
Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

05:35 22.03.2020
В связи с распространение коронавируса в Киеве будут дезинфицировать жилые дома - КГГА

В связи с распространение коронавируса в Киеве будут дезинфицировать жилые дома - КГГА

00:45 22.03.2020
Глава ОП Ермак в марте потратил на приобретение автомобиля "Мерседес" 3,2 млн грн

Глава ОП Ермак в марте потратил на приобретение автомобиля "Мерседес" 3,2 млн грн

23:40 21.03.2020
У нардепа Вельможного не подтвердился коронавирус

У нардепа Вельможного не подтвердился коронавирус

23:32 21.03.2020
Жесткие меры во всех странах были приняты для уменьшения пиковых нагрузок на систему здравоохранения – глава Офиса Зеленского

Жесткие меры во всех странах были приняты для уменьшения пиковых нагрузок на систему здравоохранения – глава Офиса Зеленского

23:25 21.03.2020
Сегодня для Офиса президента задачей номер один является максимальное противодействие распространению коронавируса – Ермак

Сегодня для Офиса президента задачей номер один является максимальное противодействие распространению коронавируса – Ермак

23:19 21.03.2020
"Vodafone Украина" закупил ИВЛы для больниц во Львове, Луцке, Харькове и Житомире

"Vodafone Украина" закупил ИВЛы для больниц во Львове, Луцке, Харькове и Житомире

23:05 21.03.2020
Коронавирусом инфицирован нардеп Вельможный - Шахов

Коронавирусом инфицирован нардеп Вельможный - Шахов

22:15 21.03.2020
“Кернел” направляет 55 млн грн на закупку экспресс-тестов для диагностики коронавируса

“Кернел” направляет 55 млн грн на закупку экспресс-тестов для диагностики коронавируса

21:51 21.03.2020
Самолет ВСУ догружается в Китае и доставит необходимый медицинский груз в Киев вечером 22 марта – замглавы ОП

Самолет ВСУ догружается в Китае и доставит необходимый медицинский груз в Киев вечером 22 марта – замглавы ОП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Жесткие меры во всех странах были приняты для уменьшения пиковых нагрузок на систему здравоохранения – глава Офиса Зеленского

Сегодня для Офиса президента задачей номер один является максимальное противодействие распространению коронавируса – Ермак

В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации – ОГА

В Украине зафиксировано 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

В Киеве зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 12,7 тыс. человек, число инфицированных приближается к 290 тысячам

В США почти треть заражений коронавирусом приходится на Нью-Йорк

Почти 100 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее, общее число инфицированных приближается к 9 тысячам – власти

Северокорейский лидер наблюдал за пусками ракет нового типа – СМИ

За сутки в материковом Китае выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом внутри страны, 45 больных прибыли из-за границы – власти

Тесты на коронавирус у вице-президента США Пенса и его супруги оказались отрицательными

Трамп отлично себя чувствует и не планирует повторно сдавать анализы на коронавирус

В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации – ОГА

В Украине зафиксировано 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

Трамп верит в возможность быстрой победы над коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА