В США почти треть заражений коронавирусом приходится на Нью-Йорк

Около трети случаев заражения коронавирусом в США зарегистрировано в городе Нью-Йорк, на настоящий момент известно о более 8 тыс. инфицированных.

Как сообщает телеканал СNN, в городе выявлено 8 115 человек с коронавирусом, из них 60 умерли.

Примерно 1 450 человек госпитализированы, 370 из них находятся под усиленным контролем, передает телеканал.

Согласно данным, которые собирает американский университет Джонса Хопкинса, на данный момент в США 26 747 человек заболели коронавирусом, из них 340 умерли.