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07:02 22.03.2020

Почти 100 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее, общее число инфицированных приближается к 9 тысячам – власти

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Почти 100 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее, общее число инфицированных приближается к 9 тысячам – власти

По состоянию на утро воскресенья по местному времени, в Южной Корее за истекшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заражения COVID-19 и два новых летальных исхода в результате вызываемого вирусом заболевания, сообщили медицинские власти страны.

Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 8 тыс. 897 человек, скончались 104.

Около 60% новых инфицированных зарегистрированы в городе Тэгу с населением 2,5 млн человек.

Теги: #южкорея #коронавирус #зараження
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