Северокорейский лидер наблюдал за пусками ракет нового типа – СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал при пусках ракет, которые Северная Корея осуществила накануне, сообщили северокорейские СМИ.

"Пуски были проведены для того, чтобы подтвердить и продемонстрировать командованию Корейской народной армии (КНА) тактические характеристики и мощь новой системы вооружения, которая будет поставляться в подразделения КНА", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) в воскресенье.

Агентство отметило, что Ким Чен Ын, который лично присутствовал на испытаниях, заявил, что "последовательное рождение наших собственных новых систем оружия становится большим событием в развитии и изменении вооруженных сил нашего государства."

"Системы вооружения нового типа, которые мы недавно разработали, а также тактические и стратегические системы вооружения, находящиеся на стадии разработки, внесут решающий вклад в реализацию стратегического плана партии по радикальному изменению стратегии национальной обороны", - цитирует ЦТАК заявление лидера.

Как сообщил накануне Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи, ракеты преодолели расстояние 410 км на максимальной высоте 50 км.

Это третий случай ракетного пуска КНДР в текущем году. Предыдущий она осуществила 9 марта, он был назван затем Пхеньяном испытанием "сверхкрупной установки залпового огня".

Позднее КНДР сообщила, что пуски были проведены в рамках артиллерийских учений, на которых присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

В то же время, как сообщают японские СМИ, Япония в субботу заявила КНДР протест в связи с ракетными пусками, которые являются нарушением соответствующих резолюция СБ ООН.

Как и в предыдущих случаях, власти в Токио признали, что ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии.