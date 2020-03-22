За сутки в материковом Китае выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом внутри страны, 45 больных прибыли из-за границы – власти

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом, из них 45 - у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из них в Шанхае выявлено 14 заболевших, в Пекине - 13, в провинциях Гуандун - семь, Фуцзянь - четыре, Цзянсу - два, Чжэцзян, Хэбэй, Цзянси, Шаньдун и Сычуань - по одному. Всего насчитывается 314 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались шесть человек, пять - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,261 тыс. человек, зарегистрировано 81,054 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,144 тыс., заболели 67,8 тыс.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 5,6 тыс. человек, состояние 1,8 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 72,2 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 444 случая заболевания: в Гонконге - 273 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 18, на Тайване - 153 (два случая смерти).