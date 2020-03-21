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23:40 21.03.2020

У нардепа Вельможного не подтвердился коронавирус

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У народного депутата Украины, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Вельможного и его сына не подтвердилось инфицирование коронавирусом COVID-19.

"Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19 меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно", - написал Вельможный, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Нардеп и его сын сейчас находятся в инфекционном отделении Александровской клинической больницы, где намерены пройти обследование.

 

Теги: #нардеп #коронавирус #украина
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