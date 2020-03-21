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23:32 21.03.2020

Жесткие меры во всех странах были приняты для уменьшения пиковых нагрузок на систему здравоохранения – глава Офиса Зеленского

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Жесткие меры во всех странах были приняты для уменьшения пиковых нагрузок на систему здравоохранения – глава Офиса Зеленского

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак пояснил необходимость принятия жестких ограничительных мер для противодействия распространению коронавируса и призвал украинцев потерпеть в условиях дискомфорта ради сохранения своей жизни и здоровья, и своих сограждан.

"Карантин создал для всех нас немало дискомфорта. Но этот дискомфорт помогает сохранить жизнь и здоровье. Если кто еще не понял в водовороте ежедневной статистики и прогнозов: цена небрежности – жизни наших граждан, в особой зоне риска пожилые люди. Задумайтесь на минутку о том, что среди них могут быть наши с вами родители. От каждого из нас зависит скорость распространения вируса, а затем – здоровье многих людей", - написал он на своей странице в Facebook в субботу вечером.

Ермак пояснил, что жесткие меры во всех странах были приняты для уменьшения пиковых нагрузок на систему здравоохранения.

"Не заставляйте врачей падать на рабочих местах от усталости, чтобы решать, кого из нескольких тяжелых пациентов спасать. Помогите своей стране – оставайтесь дома. Старайтесь меньше непосредственно контактировать с другими людьми. Если это невозможно – носите маску, мойте руки, используйте дезинфектор", - указал он.

Ермак также отдельно отметил самоотверженный труд медиков, военных, пограничников, дипломатов, послов, водителей, пилотов и всех, кто помогает стране. "Конечно, можно сказать, что они просто выполняют свою работу. Но в такие времена – это настоящий героизм. Мы обязательно преодолеем это испытание вместе и станем намного сильнее!", - подчеркнул он.

Теги: #коронавирус #офис_президента #украина
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