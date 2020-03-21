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23:19 21.03.2020

"Vodafone Украина" закупил ИВЛы для больниц во Львове, Луцке, Харькове и Житомире

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"Vodafone Украина" закупил ИВЛы для больниц во Львове, Луцке, Харькове и Житомире

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" закупил аппараты искусственной вентиляции легких для больниц во Львове, Луцке, Харькове и Житомире, отмечается в сообщении на сайте Украинской биржи благотворительности.

На закупку аппаратов ИВЛ оператор направил 3,5 млн грн, однако количество аппаратов не уточняется.

"В работе проект по превентивной аналитике данных для контроля за распространением эпидемий.  Даже если не "полетит" в Украине, запустим его на международном уровне", - сообщила на своей странице в Facebook руководитель операторского отдела по связям с общественностью "Vodafone Украина" Виктория Рубан.

Она также отметила, что оператор уже уплатил стоимость аппаратуры и ожидает поставки ИВЛов в больницы.

Как сообщалось, ранее "Vodafone Украина" обеспечил бесплатный онлайн-доступ к ряду медицинских и правительственных информресурсов.

lifecell сделал бесплатными звонки по Украине и в роуминге на "горячие линии" ряда правительственных учреждений.

В свою очередь "Киевстар" решил не тарифицировать звонки по Украине на "горячие линии" по профилактике коронавируса и трафик с информационно-справочных сайтов правительственных и медучреждений.

Теги: #коронавирус #украина #vodafone
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