События

22:15 21.03.2020

“Кернел” направляет 55 млн грн на закупку экспресс-тестов для диагностики коронавируса

2 мин читать
“Кернел” направляет 55 млн грн на закупку экспресс-тестов для диагностики коронавируса

“Кернел”, одна из крупнейших украинских аграрных групп, выделяет на закупку экспресс-тестов для диагностики коронавируса 55 млн грн.

Согласно сообщению компании в сосцети Facebook, тесты между регионами и больницами распределит Министерство здравоохранения Украины.

В компании указали, что с начала пандемии коронавируса в Украине “Кернел“ внедряет комплексную программу мероприятий в координации с Офисом президента и местными органами власти в Полтавской и Кировоградской областях. В частности, создает штаб по борьбе с коронавирусом, координируя ситуацию в этих двух областях.

“Такие договоренности и региональное распределение было достигнуто на встрече президента Украины Владимира Зеленского с крупнейшими украинскими компаниями. Совместно с областными администрациями “Кернел” разрабатывает комплексную программу мер по минимизации распространения коронавируса и поддержки медицинских учреждений”, - отмечается в сообщении компании.

Программа предусматривает обустройство дополнительных больничных палат, закупку необходимого медицинского оборудования, индивидуальных средств защиты и других неотложных материалов для нужд медиков.

“Компания не только профинансирует определенные меры, но и полностью возьмет на себя координацию закупок”, - уточнили в “Кернеле”.

В частности, “Кернел” закупает мониторы пациента, дефибрилляторы, дезинфицирующие и антисептические средства для Полтавской областной больницы, Кобеляцкой районной больницы, Чутовской райбольницы и Решетиловской райбольницы.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

Теги: #кернел #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:25 21.03.2020
Сегодня для Офиса президента задачей номер один является максимальное противодействие распространению коронавируса – Ермак

Сегодня для Офиса президента задачей номер один является максимальное противодействие распространению коронавируса – Ермак

23:19 21.03.2020
"Vodafone Украина" закупил ИВЛы для больниц во Львове, Луцке, Харькове и Житомире

"Vodafone Украина" закупил ИВЛы для больниц во Львове, Луцке, Харькове и Житомире

23:05 21.03.2020
Коронавирусом инфицирован нардеп Вельможный - Шахов

Коронавирусом инфицирован нардеп Вельможный - Шахов

21:51 21.03.2020
Самолет ВСУ догружается в Китае и доставит необходимый медицинский груз в Киев вечером 22 марта – замглавы ОП

Самолет ВСУ догружается в Китае и доставит необходимый медицинский груз в Киев вечером 22 марта – замглавы ОП

21:42 21.03.2020
В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации – ОГА

В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации – ОГА

21:35 21.03.2020
В Украине зафиксировано 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

В Украине зафиксировано 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

20:44 21.03.2020
Кабмин согласовал продление контракта с главой "Нафтогаза" Коболевым на четыре года

Кабмин согласовал продление контракта с главой "Нафтогаза" Коболевым на четыре года

20:06 21.03.2020
В Киеве зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - Кличко

В Киеве зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - Кличко

19:25 21.03.2020
В аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров - КГГА

В аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров - КГГА

19:10 21.03.2020
В Киеве запрещено пользоваться спортивными и детскими площадками - КГГА

В Киеве запрещено пользоваться спортивными и детскими площадками - КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации – ОГА

В Украине зафиксировано 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

В Киеве зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - Кличко

В Италии за сутки от Сovid-19 умерло 793 человека, всего уже 4825 - Worldometer

В зоне ООС с воскресенья временно прекращается пропуск лиц через линию разграничения

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп верит в возможность быстрой победы над коронавирусом

Парламент Грузии одобрил решение о введении режима чрезвычайного положения в связи с Covid-19

В Италии за сутки от Сovid-19 умерло 793 человека, всего уже 4825 - Worldometer

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

В зоне ООС с воскресенья временно прекращается пропуск лиц через линию разграничения

В Украине полиция составила 923 админпротокола за нарушение карантина, начато 8 уголовных производств

Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Финляндии

МХП выделяет 15 млн грн на борьбу с коронавирусом в Винницкой области

ЕС открыл доступ к стандартам для производства защитных средств от коронавируса

Турция из-за коронавируса прерывает авиасообщение с 46 странами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА