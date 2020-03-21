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21:42 21.03.2020

В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации – ОГА

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В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации – ОГА

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации в субботу приняла решение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации, учитывая угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщает пресс-служба Донецкой ОГА, с учетом этого рекомендуется районным администрациям, военно-гражданским администрациям, исполнительным органам городских советов, советов объединенных территориальных громад назначить руководителя работ по ликвидации последствий ЧС; обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных предприятий (организаций) и обеспечить их устойчивое функционирование в целом, с соблюдением требований, предусмотренных в рамках общегосударственного карантина.

С 23 марта в области будет временно запрещена работа рынков и подобных полифункциональных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров за исключением случаев, когда они являются основными или единственными поставщиками определенного перечня продуктов питания и товаров первой необходимости (при отдельном решении местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления).

"Отдельно подчеркиваю: режим чрезвычайной ситуации не является чрезвычайным положением. Чрезвычайное положение имеет право вводить только глава государства по согласованию с Верховной Радой. Введенный нами режим чрезвычайной ситуации нужен для того, чтобы иметь правовые основания быстро и эффективно реагировать на возможное развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19", - отмечает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он призвал жителей Донецкой области не паниковать. "Ситуация пока стабильная и контролируемая: есть один подтвержденный лабораторно случай поражения COVID-19. Но должны быть готовы к любому развитию ситуации", - указал Кириленко.

 

Теги: #донецкая #коронавирус #украина #чс
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