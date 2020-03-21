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20:39 21.03.2020

Парламент Грузии одобрил решение о введении режима чрезвычайного положения в связи с Covid-19

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Парламент Грузии одобрил решение о введении режима чрезвычайного положения в связи с Covid-19

Парламент Грузии в субботу вечером большинством голосов одобрил решение правительства и декрет президента о введении на всей территории страны до 21 апреля режима чрезвычайного положения (ЧП).

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на заседании парламента, что введение ЧП даст правительству возможность для эффективного управления в сложившихся условиях.

По ее словам, возможно, кому-то такая мера может показаться чрезмерной на фоне зарегистрированных на данном этапе всего 49 случаев инфицирования в Грузии, однако, подчеркнула она, "лучше так, чем эпидемия начнется и войдет в острую фазу".

При этом президент отметила, что вводятся "только обязательные определенные ограничения, но не экстремальные - не ограничиваются свобода слова, свобода СМИ, политические права, не вводится комендантский час".

Она также выразила надежду, что в связи с введенным ЧП не придется переносить дату проведения запланированных на октябрь парламентских выборов, так как проведение выборов возможно лишь спустя шесть месяцев после завершения ЧП.

Зурабишвили призвала всех граждан соблюдать основные рекомендации Минздрава и Всемирной организации здравоохранения.

"Мы должны понимать, что ЧП может перейти на новую ступень, если возникнет такая необходимость из-за халатности граждан", - сказала она, выразив надежду, что необходимости вводить еще большие ограничения не придется.

В свою очередь председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил на заседании, что объявление чрезвычайного положения на месяц является самым спокойным сценарием для всех.

Между тем ряд депутатов на заседании все же высказали обеспокоенность в связи с тем, что из-за ЧП может оказаться под вопросом празднование праздника Пасхи и упрекнули правительство в том, что данный режим можно было ввести с таким сроком, чтобы он завершился до 19 апреля (православная Пасха в 2020 году).

В Грузии на сегодняшний день официально зарегистрировано 49 случаев заражения коронавирусом Covid-19.

Теги: #грузия #чп #парламент #коронавирус
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