События

18:23 21.03.2020

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Красногоровка, Новотроицкое,  Водяное, Новгородское, Новотошковское.

"Подразделения Объединенных сил дежурными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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