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16:58 21.03.2020

В Украине полиция составила 923 админпротокола за нарушение карантина, начато 8 уголовных производств

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В Украине полиция составила 923 админпротокола за нарушение карантина, начато 8 уголовных производств

Правоохранители с начала действия в Украине карантина начали 8 уголовных производств по фактам нарушений санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сегодня полицейские составили 923 административных протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области - 167, в Донецкой - 85, в городе Киеве – 75", - говорится в сообщении.

Кроме того, 67- в Киевской области, 61 - в Запорожской, 54 – в Черкасской, сорок седьмой Одесской, сорок третий Херсонской, 33 - в Винницкой области, по 32 - в Сумской и Харьковской, 30 - в Ровенской, 29 - Львовской, 25- Волынской, 22 - Черновицкой, 21 - Кировоградской, 19 - Черниговской, 18 - Николаевской, 14 - Луганской, 12 - Закарпатской, по 9 - в Ивано-Франковской и Тернопольской, 8 – в Житомирской, 7 - в Хмельницкой и 4 - в Полтавской области.

Так, всего в суд направлено 889 административных протоколов.

Также полиция начала 8 уголовных производств по ст.325 Уголовного кодекса Украины: 3 - в Харьковской области, по одному – в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Сумской областях и городе Киеве.

Как сообщалось, с 12 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года в Украине введен трехнедельный карантин.

Теги: #коронавирус #полиция
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