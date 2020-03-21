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16:36 21.03.2020

МХП выделяет 15 млн грн на борьбу с коронавирусом в Винницкой области

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МХП выделяет 15 млн грн на борьбу с коронавирусом в Винницкой области

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) направляет на закупку 19 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средств индивидуальной защиты в Винницкой области 15 млн грн.

Согласно сообщению МХП в Facebook, на этой неделе председатель Винницкой ОГА вместе с агрохолдингом разработали оперативный план противодействия распространению коронавируса.

"На сегодняшний день создана комиссия, в ближайшие дни начнет работу соответствующий штаб", - отметили в компании.

По информации МХП, уже выработана общая стратегия по предотвращению коронавируса. МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения.

Кроме того, для Ладижинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты.

"Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения", - указали в компании.

Как сообщалось, МХП направляет на закупку первоочередного оборудования для больниц и средств индивидуальной защиты в Черкасской области около 14 млн грн.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

По итогам 2018 года чистая прибыль МХП сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,556 млрд.

Теги: #виницкая_область #коронавирус #мхп
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