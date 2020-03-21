Полиция усилит охрану правопорядка в условиях дополнительных ограничительных мер в столице

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что соблюдение киевлянами дополнительных ограничительных мер будет обеспечено правоохранителями столицы.

"Полиция должна обеспечить соблюдение этих ограничений и усилить охрану общественного порядка на улицах города", - заявил Кличко.

Он обратился к киевлянам: "Призывы оставаться дома означают - оставаться дома! Не надо устраивать шашлыки в парках, вести детей на детские площадки, гулять компаниями по улицам. Ваше здоровье - в ваших руках".