Украина и Польша договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев во время карантинных мер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев от границы Германии через Польшу во время карантинных мер.

"Поговорил по телефону с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Договорились создать гуманитарный коридор для украинцев от границы Германии через территорию Польши. Я также хотел бы выразить признательность польской стороне за включение украинцев в программу LOTdoDomu", - написал Шмыгаль на странице в Твиттере в субботу.