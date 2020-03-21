Кличко просит правительство и Госпогранслужбу обеспечить домашний режим тех украинцев, которые прибывают в страну

Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет министров Украины и Государственную пограничную службу обеспечить домашний режим тех украинцев, которые прибывают в страну.

"Отдельно хочу обратиться к правительству и пограничной службе. В эти дни, когда прибывают самолеты с украинцами из-за границы необходим суровый контроль за тем, чтобы эти люди находились 2 недели на домашнем режиме", - заявил Кличко в ходе срочного видеообращения в субботу.

Мэр добавил: "…иначе мы получим более 35 тысяч возможных носителей инфекции".

По словам Кличко, украинцев, которые возвращаются из-за границы, об этом не предупреждают. "Я призываю усилить контроль информирования пассажиров и соблюдение ими рекомендаций", - подчеркнул Кличко.