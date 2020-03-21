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14:24 21.03.2020

Кличко: с 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам

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Кличко: с 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам

С 23 марта пассажирский транспорт Киева будет перевозить только сотрудников тех предприятий, которые обеспечивают критические важные сферы жизни Киева, заявляет мэр столицы Виталий Кличко.

"С понедельника 23 марта общественный транспорт столицы будет перевозить только тех пассажиров, которые едут на предприятия, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города", - сказал мэр в ходе срочного видеобращения.

Он отметил, что пассажирский транспорт с 23 марта будет перевозить медицинских работников, спасателей, правоохранителей, работников сферы ЖКХ, сотрудников стратегических предприятий, а также тех, кто работает в продуктовых магазинах и аптеках.

Мэр заявил: "Ездить эти люди смогут при наличии специального пропуска, и такие пропуска мы сейчас передаем на все необходимые предприятия".

Он уточнил, что все остальные киевляне не смогут воспользоваться общественным транспортом во время действия этих ограничительных мер.

"Для таких перевозок разработаны маршруты общественного транспорта, схемы которых будут обнародованы уже сегодня", - добавил мэр.

По его словам, это ограничение не коснется частного транспорта. "Ограничение проезда в общественном транспорте не касается передвижения по городу личным транспортом" , - сказал Кличко.

По словам Кличко, это непопулярный шаг, но Киев вынужден прибегнуть к таким мерам, так как инфекция быстро распространяется, а ограничительные меры соблюдают далеко не все киевляне.

Он рассказал, что общается с мэрами многих городах, в том числе, и китайского Уханя.

"Мы изучили и проанализировали один из главных предупредительных моментов – суровое ограничение контактов между людьми, максимальная изоляция по домам", - подчеркнул Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко #транспорт
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