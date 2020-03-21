В течение 20 марта в ЦОЗ поступили 80 подозрений на COVID-19, выявлено 15 новых случаев

В течение 20 марта в Центр общественного здоровья (ЦОЗ) поступили 80 подозрений на COVID-19, количество подтвержденных случаев выросло до 41, сообщил пресс-секретарь министра здравоохранение Артем Дехтяренко на брифинге в субботу.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. В течение 20 марта в Центр выявлено 15 новых случаев заражения COVID-19.

По состоянию на утро 21 марта зафиксировано три летальных случая от COVID-19. Один человек выздоровел.

Дехтяренко сообщил, что в настоящее время для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 подготовлено 12,700 коек в инфекционных больницах и отдалениях и 2300 инфекционных боксов.

В случае необходимости при распространении коронавируса будут дополнительно перепрофилированы койки в неинфекционных медучреждениях.

Дехтяренко напомнил, что Украина ожидает поставок 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем регионам, 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки, а также 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции, 400 тыс. экспересс-тестов и 10 тыс. литров дезинфицирующей жидкости.

«Минздрав призывает придерживаться правил карантина, без острой необходимости не выходить на улицу, если нужно выйти, соблюдайте дистанцию 1,5 метра, мойте руки и обрабатывайте их антисептиком. Если наблюдаете признаки ОРВИ и обращайтесь к семейному врачу», - сказал он.