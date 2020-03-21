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13:24 21.03.2020

Мокрый снег прогнозируют синоптики в Киеве и на западе Украины в ближайшие дни

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Мокрый снег прогнозируют синоптики в Киеве и на западе Украины в ближайшие дни

В ближайшие сутки в Украине ожидается неустойчивая, влажная и ветреная погода - мокрый снег, на юге и востоке с дождем, сообщает в субботу Укргидрометцентр.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 9-14 м/с; на юго-востоке юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью около 0°, в западных областях 1-5° мороза, днём 1-6° тепла; в южной и юго-восточной частях ночью 2-7°, днём 5-10° тепла.

В Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег; температура воздуха в течение суток 3-8° мороза.

В Киеве ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег; на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью около 0°, днём 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 марта самая высокая температура воздуха днём была 21,5° в 1974г., самая низкая ночью -18,4° в 1942г.

В понедельник, 23 марта, местами (в западных областях повсюду) небольшой снег.

В Украине, кроме юга, на дорогах кое-где гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывистый.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, на юге местами 1-3° тепла, в северной части страны 3-8° мороза; днём 0-5° тепла, на юге до 8°.

В Карпатах небольшой снег; температура воздуха ночью 8-13°, днём 5-10° мороза.

В Киеве - местами небольшой снег; на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 3-5° мороза, днём 1-3° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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