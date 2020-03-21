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13:17 21.03.2020

В Киевской области полиция предотвратила продажу несертифицированных в Украине тестов для определения короновируса

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В Киевской области полиция предотвратила продажу несертифицированных в Украине тестов для определения короновируса

В Киевской области правоохранители предотвратила продажу 38-летним жителем Ирпеня несертифицированных в Украине тестов для определения короновируса, сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"Фигурант с помощью мессенджера осуществлял продажу тестов, которые не получили декларацию о соответствии в Украине. Цена одного такого теста составляла около 750 грн. Полицейские составили на мужчину административный протокол и изъяли около 300 единиц товара. Согласно решению суда, он заплатит 17,5 грн штрафа", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители разоблачили 38-летнего жителя Ирпеня, который занимался продажей тестов на короновирус. Установлено, что фигурант, используя мессенджер, разместил объявление о продаже теста на короновирус в одной из групп, цена одного такого теста составляла 750 грн.

Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине.

На мужчину правоохранители составили административный протокол по ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Изъято около трехсот единиц товара. По решению суда мужчина обязан уплатить 17,5 тыс. грн штрафа.

Теги: #киевская_область #коронавирус #полиция
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