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12:05 21.03.2020

От COVID-19 в Италии умерла третья украинка

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От COVID-19 в Италии умерла третья украинка

 

Третья гражданка Украины умерла вследствие заболевания, вызванного коронавирусом, в Италии, подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.

"К большому сожалению, мы получили официальное подтверждение третьей смерти гражданки Украины вследствие заболевания на COVID-19 в Италии. Наша соотечественница 1960 г.р. умерла в медицинском учреждении на территории провинции Бергамо", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины в субботу.

Украинские консулы установили связь с родственниками умершей гражданки и с медицинским учреждением и оказывают необходимую помощь и содействие.

Как сообщалось, ранее двое гражданок Украины умерли в Италии вследствие инфицирования коронавирусом.

По состоянию на 22:00 пятницы 15 граждан Украины за границей проходят лечение от COVID-19: 4 - в Германии, 4 - в Доминиканской Республике, 2 - в Италии, 2 - в Польше, 1 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 1 - в Нидерландах, 1 - на Сейшельских островах. Еще 6 граждан Украины выздоровели: 4 - в Японии, 1 - в Италии, 1 - в Польше.

Теги: #италия #коронавирус #мид
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