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11:45 21.03.2020

Аваков предлагает как можно скорее ввести в Украине "тотальный полный карантин"

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Аваков предлагает как можно скорее ввести в Украине "тотальный полный карантин"

Министр внутренних дел Украины выступает за срочное введение в стране жесткого "тотального" карантина в связи с пандемией в мире заражения COVID-19.

"Нужно выиграть время, что бы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы - важен! И потому – тотальный полный карантин – моя позиция, о которой хочу просить каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти", - написал Аваков на странице в Фейсбуке в субботу.

Так, Аваков заявил, что ограничительные меры в Украине в ближайшее время будут значительно жестче.

"Во всем мире ограничения и кризис - везде, как и у нас нет масок и респираторов - и в США и в Европе - паника захватила огромные пространства мира. Нет тестов, нет аппаратов искусственной вентиляции легких. (…) У нас ситуация с этим такая же плохая. Это надо честно говорить. И чуда завтра не произойдет", - написал он.

Глава МВД Украины подчеркнул, что на данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности.

"Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Не уволенные, не отправленные за свой счет – на карантине – об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!", - добавил Аваков.

По его словам, в Украине быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медицинские препараты и оборудование.

"Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что общественным транспортом в стране сейчас должны пользоваться только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения.

Теги: #карантин #аваков #коронавирус
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