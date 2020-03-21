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10:36 21.03.2020

Зампредседателя Харьковского облсовета, у жены которого подтвержден COVID-19, госпитализирован в Киеве

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Зампредседателя Харьковского облсовета, у жены которого подтвержден COVID-19, госпитализирован в Киеве

Заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, у жены которого в пятницу был подтвержден COVID-19, госпитализирован в Киеве.

"В понедельник почувствовал резкое ухудшение самочувствия (повышенная температура, которая не сбивается, слабость) и самоизолировался. Он сдал несколько тестов на COVID-19, пока все отрицательные. Вчера вечером он почувствовал себя хуже и его госпитализировали", - сказала корреспонденту агентства Интерфакс-Украина пресс-секретарь Скоробагача Виктория Петрухина.

Она уточнила, что в начале марта Скоробагач был в Германии, где проходил реабилитацию, откуда прилетел в Киев и все время находился там, в Харькове не возвращался.

В пятницу у жены Скоробагача, которая недавно вернулась из Франции был подтвержден COVID-19.

"Она тоже в Киеве, чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции", - сказала Петрухина.

Как сообщалось, в пятницу вечером Минздрав сообщил о первом подверженном случае COVID-19 в Харьковской области.Чуть позже в тот же день глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что коронавирус подтвержден у 37-летней харьковчанки, которая вернулась 11 марта из Франции и с того момента находится на территории Киевской области.

В пресс-службе облгосадминистрации сообщили, что женщина будет проходить лечение в Киеве.

Теги: #коронавирус #харьковская_область
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