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10:36 21.03.2020

Режим ЧС из-за коронавируса может быть введен в Киргизии с 22 марта на месяц

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Режим ЧС из-за коронавируса может быть введен в Киргизии с 22 марта на месяц

Совет безопасности Киргизии рекомендует премьер-министру страны Мухамметкалыю Абулгазиеву ввести режим чрезвычайной ситуации с 22 марта в связи с коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

"Под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова состоялось очередное заседание Совета безопасности в узком составе, в ходе которого принято решение, согласно которому премьер-министру вносится предложение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории страны с 22 марта сроком на 1 месяц", - говорится в сообщении пресс-службы.

Правительству Киргизии совместно с секретариатом Совета безопасности поручено разработать соответствующий план оперативных действий при объявлении чрезвычайной ситуации.

"С учетом введения на территории страны режима чрезвычайной ситуации также принято решение о переносе даты голосования выборов в ряд местных кенешей (советов - ИФ), которые были намечены на 12 апреля", - отметили в пресс-службе.

По данным Минздрава Киргизии, стране зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом.

В Сузакском районе Джалал-Абадской области, в Баткенском районе одноименной области и в Ноокатском районе Ошской области Киргизии, где выявлены случаи заражения коронавирусом, введен режим чрезвычайной ситуации с ограничением въезда и выезда из района.

Теги: #коронавирус #киргизия
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