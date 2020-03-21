Во Львовской области 52 подозрения на коронавирус

Во Львовской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 42 человека, еще 9 людей находятся в самоизоляции, у одного пациента ранее был выявлен положительный результат на COVID- 19, сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"По оперативной информации, с 21:00 20 марта до 9:00 21 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию появилось еще девять пациентов", - приводит слова и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васько пресс-служба облгосадминистрации.

Так. в инфекционную больницу были госпитализированы 8 человек из городов: Львов, Дрогобыч, Каменка - Бугского района Тернопольской области, Жовковского района, Сокольского района. Еще один пациент - гражданин Великобритании, который уже 6 лет проживает во Львове.

Отмечается, что сейчас проводится обследование пациентов, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев.

"Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 42 человека. На самоизоляции находятся 9 человек. За все время выписано - 11 пациентов. У всех пациентов клинические проявления острой респираторной инфекции. Состояние всех больных – стабильное", - добавили в ОГА.

Всего, по состоянию на сейчас, в области с подозрением на коронавирус 52 человека. Как ранее сообщалось, у одного пациента - положительный результат теста на коронавирус, ожидаются результаты повторного теста.

Как сообщалось, ранее мэр города Андрей Садовый сообщал о том, что во Львове зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19.

Мужчина-врач вернулся из Германии 13 марта. Он сдал анализы вместе с женой и у нее коронавирус не обнаружен. С момента возвращения мужчина находился на самоизоляции.