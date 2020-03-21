В Ивано-Франковской области второй случай инфицирования COVID-2019 выявлен у прибывшей из Франции женщины, ее состояние удовлетворительное

В Ивано-Франковской области второй случай инфицирования коронавирусом нового типа COVID-2019 выявлен у прибывшей из Франции женщины, сейчас ее состояние удовлетворительное, сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"На Прикарпатье подтвержден новый случай заболевания коронавирусом - у жительницы области, которая до этого находилась во Франции. Пациентка обратилась к семейному врачу с жалобой на несколько повышенную температуру тела. После опроса, пациентка была изолирована в больнице", - сказано в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Так, на данный момент женщина чувствует себя удовлетворительно, сухого кашля и других признаков коронавирусной инфекции у нее нет.

"Ее отец и двое детей больной, которые проживают вместе, находятся на самоизоляции. Следует также отметить, что результаты других трех тестов на коронавирус, которые сегодня поступили из Киева в область, были отрицательными", - отметили в ОГА.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 21 марта зафиксировали 41 случай инфицирования коронавирусом Covid 19 в Киеве и 9 областях, сообщило Министерство здравоохранения Украины.

"По состоянию на 07:00 21 марта на территории Украины зафиксировано 41 случаев заболевания коронавирусом Covid 19 в 9 областях и Киеве, а именно: Черновицкая - 25 (1 умер), г. Киев - 3, Киевская - 3, Днепропетровска - 2, Житомирская - 2 (1 умер), Донецкая - 1, Львовская - 1, Тернопольская - 1, Харьковская - 1 и Ивано-Франковская - 2 (1 умер). Выписано после лечения 1 человека (Черновицкая область).