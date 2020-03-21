В Черновицкой области наибольшее количество инфицированных коронавирусом – жители с.Коленковцы

В Черновицкой области 11 случаев инфицирования коронавирусом было выявлено в селе Коленковцы Хотинского района, сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"Таким образом, на Буковине пока есть 25 зафиксированных случаев COVID-19. География распространения выглядит так: 11 человек в селе Коленковцы Хотинского района; 7 человек в Брусница Кицманского района; 1 человек в Хотине; 1 человек в Топоровцах Новоселицкого района; 1 человек в Лужанах Кицманского района; 1 человек в Черновцах; 1 человек в Иживцы Сторожинецкого района", - говорится в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что с учетом концентрации случаев инфицирования, в селах Топоровцы, Коленковцы, Грозинцы и Бочковцы введен особый режим въезда и выезда.

"Все жители данных сел, которые являются контактными лицами, либо имеют историю путешествий в страны, где зафиксированы случаи COVID-19, должны пойти на жесткий домашний карантин", - добавили в ОГА.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 21 марта зафиксировали 41 случай инфицирования коронавирусом Covid 19 в Киеве и 9 областях, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 21 марта на территории Украины зафиксировано 41 случаев заболевания коронавирусом Covid 19 в 9 областях и Киеве, а именно: Черновицкая - 25 (1 умер), г. Киев - 3, Киевская - 3, Днепропетровска - 2, Житомирская - 2 (1 умер), Донецкая - 1, Львовская - 1, Тернопольская - 1, Харьковская - 1 и Ивано-Франковская - 2 (1 умер). Выписано после лечения 1 человека (Черновицкая область).