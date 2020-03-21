В закрытом на карантин крупнейшем казахстанском городе Алматы дорожают продукты
Власти Алматы предпринимают меры, чтобы остановить рост цен на социально значимые продовольственные товары, сообщил заместитель акима (главы администрации) города Сапарбек Туякбаев.
"По всем рынкам и магазинам мы дважды в день получаем сводку. Определенное повышение цен отмечается в связи с девальвацией национальной валюты. Это влияет на цену", - сказал Туякбаев во время онлайн-брифинга в субботу.
При этом он сообщил, что из бюджета города выделено 5 млрд тенге (444,8/$1) для стабилизационного фонда, чтобы обеспечить продовольствием на ближайшие три месяца.
"Во-первых, для того чтобы социально значимые товары были у нас, во-вторых чтоб стабилизировать цены. В этом направлении сейчас уже заключаются контракты. И с понедельника это будет реализовываться", - отметил он.
Самый крупный город Казахстана Алматы с 19 марта закрыт на карантин из-за коронавируса. По состоянию на субботу, от COVID-19 в мегаполисе лечатся 22 человека.