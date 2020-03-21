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09:32 21.03.2020

Верховная Рада передала клиническим больницам Киева четыре автомобиля

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Верховная Рада передала клиническим больницам Киева четыре автомобиля

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в ответ на обращение клинических больниц в условиях объявленного карантина и транспортных ограничений предложил передать медикам в пользование четыре автомобиля, которые находятся на балансе парламента.

Как сообщает пресс-служба парламента, руководитель Аппарата Рады Вячеслав Штучный проинформировал, что автомобили поступят на время карантина в распоряжение медицинских учреждений Киева для использования в служебных целях. «Автотранспортные средства передаются для нужд учреждений Министерства здравоохранения, в частности, Александровской и Киевской городской детской инфекционной больницы», - уточнил он.

Во время введенного режима чрезвычайной ситуации в Киеве автомобили смогут быть использованы для перевозки медицинских работников к местам работы и проживания, а также для доставки необходимых медицинских изделий и оборудования.

Теги: #верховная_рада #разумков #коронавирус
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