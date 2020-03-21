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08:38 21.03.2020

В Украине зафиксировали 41 случай инфицирования коронавирусом Covid 19 в 9 областях и в Киеве

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В Украине зафиксировали 41 случай инфицирования коронавирусом Covid 19 в 9 областях и в Киеве

В Украине по состоянию на 21 марта зафиксировали 41 случай инфицирования коронавирусом Covid 19 в Киеве и 9 областях, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 21 марта на территории Украины зафиксировано 41 случаев заболевания коронавирусом Covid 19 в 9 областях и Киеве, а именно: Черновицкая - 25 (1 умер), г. Киев - 3, Киевская - 3, Днепропетровска - 2, Житомирская - 2 (1 умер), Донецкая - 1, Львовская - 1, Тернопольская - 1, Харьковская - 1 и Ивано-Франковская - 2 (1 умер). Выписано после лечения 1 человека (Черновицкая область).

Теги: #коронавирус #украина #случаи
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