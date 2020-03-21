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08:27 21.03.2020

Большинство заболевших "Covid-19" в Латвии - в возрасте от 20 до 49 лет

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Большинство инфицированных коронавирусом "Covid-19" в Латвии - люди в возрасте от 20 до 49 лет, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

36 заболевших принадлежат к возрастной группе от 30 до 39 лет, 30 заболевших - к возрастной группе от 20 до 29 лет, а 21 заболевший - к возрастной группе от 40 до 49 лет.

В свою очередь только девять заболевших являются людьми в возрасте от 50 до 59 лет, а возраст семерых заболевших составляет 60 или более лет.

Пять случаев заражения зарегистрировано у латвийцев в возрасте от 10 до 19 лет, а три случая заражения - среди детей в возрасте до девяти лет.

В общей сложности число заболевших "Covid-19" в Латвии по состоянию на вечер пятницы составляло 111 человек, заболевшие выявлены в 19 самоуправлениях. С начала марта в стране было проведено 3205 анализов на наличие "Covid-19".

Теги: #статистика #коронавирус #латвия
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