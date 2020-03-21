Заболевший коронавирусом в Тернопольской области оказался священником

Первый случай инфицирования коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали у 57-летнего священнослужителя, сообщила пресс-служба областной госадминистрации.

"На Тернопольщине зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. 57-летний житель Залещиков в изоляции, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Мужчине предоставляется симптоматическое лечение. Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендовано самоизоляция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина священнослужитель и у него большая семья.

Как сообщается, в пятницу в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации и рекомендуют такое же решение принять городском штабам.

"Для жителей Залещицкого района и соседних районах усилят ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты. Правоохранители будут проводить скрининг", - добавили в обладминистрации.