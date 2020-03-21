События

07:32 21.03.2020

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четыре военных

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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранены четыре украинских военнослужащих, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"20 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов наших позиций четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 4 обстрелы, а именно неподалеку Широкино - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Новотроицким - из минометов калибра 82 мм - 20 мин, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета.

Пять раз боевики обстреливали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи Крымского - из минометов калибра 120 мм - 20 мин, неподалеку Луганского - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов, в районе н.п. Хутор Вольный - из стрелкового оружия, вблизи Новгородского - из ручного противотанкового гранатомета, рядом с Новотошковским - из 82-мм минометов - 10 мин.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли вблизи н.п. Красногоровка - со станкового противотанкового гранатомета.

Один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку Новгородского - из минометов калибра 120 мм - 15 мин.

Теги: #оос #сводка #украина
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