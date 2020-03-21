События

06:37 21.03.2020

В Киеве правоохранители задержали мужчину за стрельбу в Соломенском районе

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Столичные правоохранители задержали 24-летнего мужчину за стрельбу в результате конфликта на дороге в Соломенском районе, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"В полицию обратился водитель, который сообщил, что неизвестный мужчина сначала подрезал его автомобиль, а затем в ходе словесной перепалки совершил несколько выстрелов в его машину. Выстрелами были повреждены окна в салоне автомобиля. Работники полиции "по горячим следам" задержали стрелка и изъяли у него предмет, похожий на пистолет, и патроны", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что задержанный ранее был судим за хулиганство и насильственные действия.

В настоящее время ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия или другого предмета, заранее приспособленного для нанесения телесных повреждений).

Прокуратура внесла в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, которое суд удовлетворил, однако с возможностью внесения залога в размере 50 тыс. грн.

Отмечается, что мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Теги: #киев #украина #задержание #правонарушитель
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