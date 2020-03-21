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04:39 21.03.2020

У американского военного персонала в Европе выявлено 35 случаев заражения коронавирусом

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Не менее 35 из 72 тыс. американских военных в Европе заразились коронавирусом Covid-19, сообщил журналистам командующий силами США в Европе Тод Уолтерс.

"У нас (в Европе - ИФ) примерно 72000 американцев, носящих военную форму. И зарегистрировано примерно 35 случаев заболевания коронавирусом", - сказал он на брифинге в Пентагоне.

По его словам, во избежание дальнейшего распространения инфекции в восках США в Европе применяется метод "социального дистанцирования". В частности, в этих целях сокращается количество занятий и учений.

Тем не менее, "это не влияет на способность наших сил реагировать на угрозы сейчас или в будущем", - подчеркнул он.

Теги: #сша #европа #войска #коронавирус
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