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04:37 21.03.2020

Пограничники обнаружили незаконный вылов рыбы в Одесской области

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В Одесской области пограничники обнаружили браконьеров во время незаконного вылова 150 кг белуги, которая шла на нерест; при попытке задержания один из них напал с ножом на военного, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"О вылове краснокнижных пород рыбы сообщили сотрудники оперативно-розыскного подразделения Измаильского пограничного отряда. По их информации пограничный наряд на катере обнаружил в Очаковском устье Дуная, недалеко от города Вилково, двух мужчин на лодке. На дне плавсредства лежала запутанная в сетях огромная белуга - длиной около 2 метров и весом около 150 килограммов. Рыбу, что было скрыто плащом от общевойскового защитного комплекта, на борт очевидно затягивали крюками, так как она имела глубокие раны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники доставили задержанных и их лодку с уловом к берегу, после чего один из браконьеров напал с ножом на военнослужащего. Злоумышленника разоружили и одели в наручники.

По фактам уголовных преступлений, предусмотренных ст.249 "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и ст.345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" проинформировали Килийское отделение Национальной полиции.

Отмечается, что пойманную белугу выпустили в Дунай.

"По оценке ихтиолога Дунайского биосферного заповедника рыба имела икру и шла на нерест. Белуга, которая идет на нерест, имеет около 10-15% от собственного веса икры. Именно по этой икрой охотятся браконьеры. Ее стоимость на черном рынке - около 1000 долларов США за килограмм", - добавили в пресс-службе ведомства.

 

Теги: #одесская #задержание #украина #рыба #вылов
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